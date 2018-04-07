الأربعاء, 16 أيار 2018

أقيم في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الريحانية، حفل عرض مراحل تنفيذ مشروع الهبة المقدّمة من الاتحاد الأوروبي لمصلحة الجيش اللبناني، بحضور العميد الركن الطيار خليل أبو سليمان ممثلاً العماد قائد الجيش، والسيّد Rien NIELAND ممثل الاتحاد الأوروبي على رأس وفد مرافق، إلى جانب عددٍ من الضباط.

استهل الحفل بعزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد الاتحاد الأوروبي، ثمّ تم عرض مراحل تنفيذ المشروع من قبل الجانب اللبناني، وألقى السيد NEILAND كلمة في المناسبة، أشار فيها إلى أن الاتحاد الأوروبي أولى اهتماماً كبيراً لمسألة تحديث تجهيزات الجيش اللبناني، وشدد على أنّ المؤسسة العسكرية تضطلع بدور رئيسي في تحقيق استقرار البلاد ومكافحة التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى المحافظة على مبدأ تحفيز سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان.

من جهته، ألقى العميد الركن الطيار أبو سليمان كلمة أكد فيها أن الإنجازات المحققة على هذا الصعيد بعد ثلاث سنوات من إطلاق المشروع، هي إنجازات ساهمت بشكل فاعل في تطوير أداء العديد من المديريات والوحدات في الجيش اللبناني، كما أنّ الدعم من جانب الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع، يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.