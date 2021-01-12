الخميس, 24 حزيران 2021

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة بنوا بركات ــ صور حفل لمناسبة الانتهاء من ترميم مستوصف صور ضمن الهبة التي قدمتها الوحدة الإيطالية في اليونيفيل للجيش اللبناني، وذلك بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد Davide SCALABRIN، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

وألقى العميد الركن القبياتي كلمة نوّه فيها بالتنسيق والتعاون بين المؤسسة العسكرية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ما يساهم مباشرة في تثبيت الاستقرار في المنطقة ومتابعة الحوادث ومعالجتها سريعًا قبل تفاقمها، وقال:" تحظى هذه الجهود بمكانة مميزة في نفوس أهل الجنوب الذين يرون في تعاونِنا مدعاةً للاطمئنان، بعدما عانوا طويلًا من اعتداءات العدو الإسرائيلي، ويُكنّون الاحترام والتقدير العميق لجنودِ اليونيفيل وتحديدًا الوحدةِ الإيطالية، لما يقدّمونه من تضحياتٍ كبيرةٍ أثناء تنفيذ مهماتهم."

بدوره ألقى العميد SCALABRIN كلمة أشار فيها إلى أن التكاتف والتضامن بين الدول الصديقة أدوات أساسية لعبور هذه المرحلة، وأن هذه الهبة هي خير دليل على تقدير الجهود التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وفي الختام، تلا العميد الركن القبياتي كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى قائد القطاع الغربي، وقدّم له ولرئيس وحدة التعاون العسكري المدني في القطاع الغربي درعين تذكاريين تقديراً لجهودهما.