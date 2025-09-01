الاثنين, 01 أيلول 2025

أقيم حفل وضع حجر الأساس للجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري في منطقة حلبا – عكار، حيث كان الجيش قد قدّم مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع. حضر الحفل قائد الجيش العماد رودولف هيكل والنواب: سجيع عطيه، أسعد درغام، أحمد رستم، جيمي جبور، محمد سليمان، محمد يحيى، وليد البعريني، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، ومحافظ عكار عماد اللبكي، ومطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، ومفتي عكار الشيخ زايد بكار زكريا، إضافة إلى فاعليات بلدية وجمع من أهالي المنطقة.

خلال الحفل، أكد العماد هيكل أنه من الطبيعي أن تشارك المؤسسة العسكرية في المبادرات الهادفة ذات الطابع الإنمائي في منطقة عكار، التي تعد خزان الجيش، إذ لم تبخل يومًا في تقديم خيرة أبنائها لخدمة الوطن في ميادين الخدمة العسكرية، كما أثبتوا جدارتهم في جميع الميادين.

من جهة أخرى، شدد العماد هيكل على أن التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة، وأن الجيش يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الرعاية الصحية والاجتماعية لعناصره، بوصفها مقومًا حيويًّا من مقومات صمود العسكريين وعائلاتهم، فضلًا عن انعكاسها إيجابًا على الوضع الاجتماعي في لبنان".

وختم بشكر الجامعة اللبنانية على دورها الرائد وتعاونها مع الجيش.

كما أكد النائب عطيه والبروفسور بدران والمطران منصور والمفتي زكريا الالتزام بدعم المشاريع الإنمائية لمصلحة أهالي عكار، بخاصة المشاريع الهادفة إلى تعزيز المؤسسات التربوية والتعليمية وفي طليعتها الجامعة اللبنانية، وثمّنوا دور الجيش في إطلاق مشروع الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري في منطقة حلبا، وتضحياته في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه.