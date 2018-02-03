حلقات تدريب أميركية في القوات البحرية

ضمن سلسلة من الحلقات التدريبية الأميركية التي تعنى بمختلف المواضيع المتعلقة بالبحر, أقيمت حلقتان في قاعـدتي بـيروت وجونيه البحريتين, تضمنتا مواضيع تتعلق بالإدارة اللوجستـية وكيفية صيانة وتصـليح حركـات الدفـع الخارجـية العائـدة للـزوارق.

قائد مدرسة القوات البحرية ومدير الحلقة التدريبية في مبنى المدرسة في جونيه المقدم البحري جوزف سركيس, أوضح أن هذه الحلقات هي الأولى من نوعها ضمن سلسلة تعنى بمختلف المواضيع المتعلقة بالبحر, وأهميتها أنها تساهم في اكتساب عسكريي القوات البحرية الخبرة اللازمة لمساعفة المحركات, بالإضافة الى التعرّف على التقنيات الحديثة في هذا المجال, ونقل الخبرات التقنية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأميركية, وقد جرى لمدة أسبوعين تنفيذ حلقتين تدريبيتين قدمهما فريق أميركي مؤلف من النقيب "Steven Magaro" ومعاونه الرقيب الأول

"Steven Van Hevelengen" وهذا الفريق تابع لحرس الشواطئ الأميركي.



تضمنت الحلقة الأولى التي جرت في مدرسة القوات البحرية في جونيه دروساً حول إدارة وتحقيق وتموين ومسك سجلات العتاد وقطع البدل الخاصة بالمراكب على أنواعها.

تابع هذه الدورة التي استمرت خمسة أيام عشرون جندياً ورتيباً من مختلف قطع القوات البحرية بالإضافة الى فوج مغاوير البحر, وجرى في نهاية الحلقة الأولى تسليم شهادات أميركية لهم.

أما الحلقة التدريبية الثانية فجرت في قاعدة بيروت البحرية ولمدة عشرة أيام, تضمنت دروساً تطبيقية حول كيفية صيانة وتصليح محركات الدفع الخارجية العائدة للزوارق, كما تم خلالها تسليم القوات البحرية قطع بدل ومعدات, وهي بمثابة هبة أميركية لتصليح وصيانة المحركات في ما بعد. وجرى في نهاية الحلقة التدريبية الثانية توزيع الشهادات الأميركية على عشرين جندياً ورتيباً من مختلف قطع القوات البحرية وفوج مغاوير البحر كانوا قد تابعوا الدورة.

وتجدر الإشارة الى أن قائد المدرسة البحرية المقدم البحري جوزف سركيس أشرف على الحلقة التدريبية الأولى, أما الرائد الركن البحري نقولا جبرايل رعيدي فكان أشرف على الحلقة التدريبية الثانية, وكان ضابط الإرتباط مع الفريق الأميركي الرائد البحري طوني حداد.