حلقة تدريبية في المدرسة الحربية حول مهارات التبادل الفكري

إعداد: نينا عقل خليل

بإشراف أركان الجيش للعمليات ­ مديرية التعليم, نظّمت شركة مايند ماستر حلقة تدريبية في المدرسة الحربية تابعها نحو 35 ضابطاً من ألوية الجيش وقطعه المختلفة.

عالجـت الحلقة موضوع مهارات التبادل الفكري الشخصي في جلسات استمرت يومين متتاليين. وقد ركّز السيد فؤاد فارس, ممثل الشركة, في معالجته للموضوع على ثلاث نقاط رئيسية هي: فن التواصل, وفن الحوار وإدارة الوقت والإجتماعات.

وقد اعتبر المحاضر أن 90 في المئة من مشاكل العمل سببها فشل عملية التواصل, كما أن السبب نفسه يؤدي الى ارتفاع نسبة الضغط في المؤسسات, كذلك فإن التواصل الخاطئ وفشل الحوار يؤديان الى عدم نجاح الحياة العائلية في نحو 67 في المئة من الحالات.

وبعد أن بيّن المحاضر أهمية التواصل الناجح في مختلف مجالات الحياة, وتأثيره على العلاقات بين الناس, حدّد العوامل التي تسهم في نجاحه وتلك التي تعمل على إفشاله. ومن هذه العوامل: شخصية كل من المرسل والمتلقي, ووضوح الرسالة, والدقة في اختيار الكلمات, وتعابير الوجه والإشارات...

وفي مجال إدارة الوقت والاجتماعات, ركّزت الحلقة على أهمية الإستعداد المسبق, وجمع المعلومات وسوى ذلك من عوامل تؤثر في نجاح أي عمل أو تنفيذ أي مهمة.

إشارة الى أن الضباط الذين تابعوا الحلقة نالوا في نهايتها شهادات.



وفي مجال آخر, ألقى السيد زياد شريتح من شركة ”ERNITEC ME” محاضرة في المدرسة الحربية عنوانها الأمن والحماية والرقابة , وذلك بحضور عدد من الضباط من لواء الحرس الجمهوري ومن مديريتي العمليات والمخابرات.

بعد تعريفه بالشركة الدانماركية”ERNITEC ME” التي تأسست عام 1972, تحدث عن المواد المصنّعة فيها وكيفية استعمالها, وقال إن الآلات التي تنتجها مخصصة للاستعمال الخارجي, وهي تتأقلم مع مختلف العوامل المناخية.



وأضاف السيد شريتح قائلاً:

إن للشركة نحو 195 وكيلاً في 21 دولة تمتد من تركيا حتى الهند مروراً بجميع الدول العربية وإيران, وإن مكتب بيروت هو المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.

وانتقل السيد شريتح للحديث عن مشروع للشركة بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني, فقال إن الهدف منه هو تحديث وسائل نقل المعلومات ليمكن الإستفادة منها بطريقة مضمونة وفعّالة, بحيث يمكن الحصول على أكبر وأدق كمية من المعلومات بأقل عدد من الأشخاص, وتأمين أنظمة أمن وحماية ناجحة.

وختـم شريتـح محاضرته بتعداد الخـطوات المتبعـة لتنـفيذ المشروع والمتمثلة بتدريب عناصـر كفوءة وتزويدهـا بالخبرة في مسائل الأمن والحمايـة, والعمل على الأجهزة الإلكتـرونية, إضافـة الى دراسة مراحل تنفـيذ المشروع... وقـال إنه سيتم رفع تقرير بكل ذلك الى وزارة الدفاع الوطني.