ختام الموسم الرياضي للعام 2002 كؤوس وميداليات للمجلين

إعداد: جان دارك ابي ياغي

اختتم الموسـم الرياضي للعام 2002 بإحتفـال رعـاه قائـد الجيش العماد ميشال سليمان ووزعت خلاله علـى المجلـين الكؤوس والميـداليات تقديراً لجهـودهم.

أقيـم الإحتفال في 12 كانون الأول المنصرم في نادي الرتباء المركزي وحضره العميد الركـن حسين شاهين نائب رئيس الأركان للعمليات ممثلاً قائد الجيش العماد ميشال سليمان, واللواء الركن سهيل خوري المفتش العام رئيس بعثة لبنان لدى “السيزم” ورئيـس اللجنة الأولمبية اللبنانية, والعقيد الركـن محمود ديب قائد المركز العالي للرياضـة العسكرية, والسيد طـوني خوري عضو اللجنة الأولمبية الدولية, والأستاذ إبراهيم منسى ممثلاً وزارة الشباب والرياضة, الى أعضاء اللجنة الأولمبية اللبنانية, ورؤساء الإتحادات الريـاضية وأمنائهـا العامـين ورؤساء أنديـة رياضيـة وضـباط كبار وعسكريـين مجلين.

كلمة قائد المركز العالي للرياضة

إفتتح الإحتفال بالنشيد الوطني اللبناني, أعقبته كلمة قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العقيد الركن محمود ديب التي تخللها الوقوف دقيقة صمت حداداً عن روح كبير المدرّبين المرحوم غي داريكو الذي فقده العسكريون الرياضيون بعد خمسين عاماً من العطاء وخصوصاً في مجالي المبارزة وألعاب القوى, إذ كانت له اليد البيضاء في إنطلاقها في لبنان. وأضاف العقيد الركن ديب قائلاً:

عامنا الرياضي كان حافلاً ومثيراً إنطلاقاً من الإهتمام المتزايد الذي توليه قيادة الجيش للرياضة وعلى رأسها العماد القائد. فالنشاط والحركة الدائمة يظهران في كافة وحداتنا العسكرية. وبطولات الجيش تشهد منافسات كبيرة في ظل حضور جماهيري عسكري متحمس.

كما أن منتخباتنا في مختلف الألعاب تشارك في البطولات الوطنية وتنافس بجدية.

وقد كانـت لنـا إنجازات عديـدة خـلال هذا العام أبرزهـا فوز الجيـش بالمركـز الأول في بطـولة لبنان لألعاب: الملاكـمة, ألعاب القوى, النصف ماراتون, المبارزة, إختراق الضاحية, التجديف, إضافة الى فوز فرق الجيـش بالمركز الثـالث في بطولات كرة اليد والجودو والسباحة. علماً أن جميع البـطولات المذكـورة هي من الدرجة الأولى.

وتابـع العقيد الركـن ديب قائلاً:



من جهة أخرى فإن الجيش شارك في عدة لقاءات خارجية, منها سباق الوفاء للباسل في سوريا الشقيقة (سباق الضاحية) الذي احرزنا المراتب الأولى فيه, الى مشاركتنا في بطولات العالم العسكرية لسباق الضاحية في تركيا, وألعاب القوى في إيطاليا والمبارزة في سويسرا, وتنظيمنا للبطولة العربية العسكرية للتوجه بالبوصلة التي نالت نجاحاً كبيراً.

وعلى الصعيد الداخلي نظمنا بطولات الجيش في التوجه بالبوصلة, وكرة الطاولة والرماية بالبندقية والشطرنج والخماسي العسكري وسباق الضاحية 5 كلم و8 كلم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وألعاب القوى والسباحة وكرة المضرب. وجميعها كانت ناجحة وعلى مستوى رفيع من التنظيم.

واعتبر العقيد الركن ديب أن هذه الإنجازات تحققت بفضل دعم العماد قائد الجيش وأركان الجيش للعمليات وبفضل جهود ضباط وعسكريي المركز العالي للرياضة العسكرية. وشكر رئيس اللجنة الأولمبية المفتش العام اللواء الركن سهيل خوري واعضاء اللجنة والإتحادات الرياضية على ما قدموه من دعم فني وتقني لإنجاح البطولات. كما شكر الأندية التي قدمت ملاعبها وقاعاتها وتجهيزاتها الرياضية لفرق الجيش. وخص بالذكر أندية: التعاضد, غزير, الصداقة, الإنترانيك, الهلال, أبو زرعة, الغولدن بيتش والغولف. ووجه أيضاً الشكر العميق للمدربين الأعضاء الذين أوصلوا الفرق الرياضية العسكرية الى مستواها العالي, والإعلاميين الرياضيين, معلناً عن إفتتاح القاعة المقفلة في منطقة مار روكز.

وختم كلمته بتهنئة الفرق والرياضيين على الإندفاع والروح الرياضية العالية, منوّهاً بالعميد الركن محمود الجمل قائد اللواء الثامن على تصدره جميع فئات بطولة الجيش للثلاثي الحديث, وبلواء الحرس الجمهوري لاحتفاظه للسنة السابعة بلقب القطعة المجلية في الجيش.

كلمة المفتش العام

ثم ألقى المفتش العام اللواء الركن سهيل خوري كلمة قال فيها إن العسكريين الرياضيين يشكلون الطليعة في الرياضة اللبنانية, وإننا مدينون للرياضي الأول فخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود, لأنه أعاد الرياضة الى الجيش وأعاد الجيش الى الرياضة بعدما حرم منها لفترة طويلة, وقد عزز قائد الجيش العماد ميشال سليمان هذا التوجه بإعطاء الحرية للعسكريين في ممارسة الرياضة وفي المشاركة في البطولات الرياضية الداخلية والخارجية, واضعاً كل إمكانيات الجيش بتصرّف الإتحادات الرياضية ورئيس اللجنة الأولمبية. ونحن مدينون أيضاً للجيش على الدعم الذي يقدمه بدءاً بحفظ الأمن ولولاه لما كان هناك من بطولة أو مباراة تجرى...

وأضاف اللواء الركن سهيل خوري: في فترة من الفترات, تراجعت الرياضة في لبـنان بسبـب عـدم مشاركة الجيش فيها... من هـذا المنطـلق, وبدعم وتوجيه قائد الجيـش, نعمل على تقوية مشاركتنا الدائمة في البطولات العسكرية الداخلية منها والخارجـية. واغتنم الفرصة لأعلن إفتـتاح مجمّع رياضي عسكري سيشهد له ليس فقط لبنان إنما العالم, وسوف يكون في تصرّف جميع الرياضيين لتعزيز الرياضة في لبنان... إن النتائج التي يحققها الجيش سنة بعد سنة, تُظهر مدى تقدمنا وتفـوّقنا في كل مـرة, لذا أود أن أهنئ وأشكر قـادة الوحدات الرياضية والنوادي التي تضع كل إمكانياتها في تصرف الجيش, وكلما ارتفع مستوى الرياضة في الجيش يرتفع المستوى في الإتحادات. وفي الختام, أود أن أجدد شكري, باسمكم جميعاً, عسكريين ومدنيين, لحضرة العماد سليمان لدعمه الدائم للرياضة, والذي لم يبخل علينا يوماً في مساعدة الإتحادات الرياضية للتوصل الى الأفضل...

دروع وميداليات وكؤوس

بعد ذلك, تمّ توزيع الدروع على الإتحادات والأندية الرياضية, وقد تسلّم ممثل قائد الجيش العميد الركن حسين شاهين الدرع الأول, وممثل وزارة الشباب والرياضة إبراهيم منسى الدرع الثاني, واللواء الركن سهيل خوري رئيس اللجنة الأولمبية الدرع الثالث, والعميد الركن شوقي المصري مدير التعليم الدرع الرابع, وقد توالى 25 إتحاداً ونادياً رياضياً على تسلّم درع الفوز كل بحسب مجاله.



كما وزّعت الميداليات على الحكّام والمدربين في الألعاب الرياضية التالية: كرة سلة, كرة يد, كرة طائرة وكرة قدم.

أما النتائج النهائية للموسم الرياضي للعام 2002 فقد جاءت على الشكل الآتي:

1-­ بطولة الجيش في كرة القدم:

* المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري (كأس كبير).

* المركز الثاني: فوج التدخل الأول.

* المركز الثالث: مقر عام الجيش.

2-­ بطولة الجيش في كرة اليد:

* المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري (كأس كبير).

* المركز الثاني: فوج التدخل الرابع.

* المركز الثالث: فوج المغاوير.

3-­ بطولة الجيش في الكرة الطائرة:

* المركز الأول: مقر عام منطقة بيروت (كأس كبير).

* المركز الثاني: لواء الحرس الجمهوري.

* المركز الثالث: مقر عام الجيش.

4-­ بطولة الجيش في كرة السلة:

* المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري (كأس كبير).

* المركز الثاني: اللواء التاسع.

* المركز الثالث: مقر عام منطقة بيروت.

5-­ بطولة الجيش في ألعاب القوى:

* المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري (كأس كبير).

6-­ بطولة الجيش لاختراق الضاحية العسكرية (5 كلم):

* المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري (كأس كبير).

7-­ بطولة الجيش لاختراق الضاحية العسكرية (8 كلم):

* المركز الأول: لواء الحرس الجمهوري (كأس كبير).

8-­ التوجه بالبوصلة:

* المركز الأول: اللواء التاسع (كأس كبير).

9-­ الخماسي العسكري:

* المركز الأول: فوج المغاوير (كأس كبير).

10-­ بطولة الجيش في السباحة:

* المركز الأول: اللواء التاسع (كأس كبير).

11-­ بطولة الجيش في كرة الطاولة:

* الأول: العريف وائل سيف الدين (ميدالية ذهبية).

* الثاني: الرقيب الأول علي حيدر أحمد (ميدالية فضية).

* الثالث: التلميذ الضابط نقولا مكنا (ميدالية برونزية).

12-­ بطولة الجيش في الشطرنج:

* الأول: الرقيب الأول نجيب منهل (ميدالية ذهبية).

* الثاني: المعاون المجند آلان الحلو (ميدالية فضية).

* الثالث: الرقيب الأول كمال منذر (ميدالية برونزية).

13-­ بطولة الجيش في كرة المضرب:

* الأول: النقيب مازن زهرة (فوج مغاوير البحر).

* الثاني: العقيد الركن شارل شيخاني (اللواء التاسع).

* الثالث: الرائد الياس أبو جودة (القوات الجوية).

14-­ بطولة الجيش في الثلاثي الحديث:

-­ الفئة الثانية (رجال):

* الأول: النقيب فادي مخول (فوج مغاوير البحر).

* الثاني: الملازم الأول ربيع طنوس (مقر عام الجيش).

* الثالث: الملازم الأول محمد ضاهر (معسكر خدمة العلم الأول).

-­ الفئة الثالثة (رجال):

* الأول: الملازم الأول غسان كلاس (معهد التعليم).

* الثاني: النقيب فادي أبو حيدر (مقر عام الجيش).

* الثالث: النقيب محمد مصطفى (مقر عام الجيش).

-­ الفئة الرابعة (رجال):

* الأول: العميد الركن محمود الجمل (قائد اللواء الثامن, ميداليـة ذهبـية وكأس كبـير كونه صنّف الأول على جميع الفـئات).

* الثاني: الرائد عبد الكريم هاشم (مقر عام الجيش).

* الثالث: العقيد منصور الحداد (مقر عام الجيش).

-­ الفئة الرابعة (إناث):

* المركز الأول: النقيب فاديا صقر (مقر عام الجيش, ميدالية ذهبية).

وقد فاز لواء الحرس الجمهوري بتمثال النمر المتحفز وبشعـار الأرز.