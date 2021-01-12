خرقان بحريان للعدو الإسرائيلي للمياه اللبنانية وخرق جوّي

الاثنين, 26 نيسان 2021

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 / 4 / 2021 اعتباراً من الساعة 2.43 ولغاية الساعة 5.03 تم تسجيل خرقين بحريين من قبل زوارق حربية تابعة للعدوّ الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 متراً.

وعند الساعة 5.19 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة العديسة لمسافة حوالى 300 مترٍ ولمدة 3 دقائق، ثمّ غادرت الأجواء بإتجاه الأراضي المحتلة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.