خرق دورية مؤللة تابعة للعدو الاسرائيلي الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل بلدة العديسة

الثلاثاء, 25 أيار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 5 / 2021 حوالى الساعة 08.00، أقدمت دورية مؤللة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها دبابتي ميركافا وناقلة جند على خرق الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل بلدة العديسة لمسافة حوالى /100/ مترٍ ولمدة ساعتين، ثم عادت وانسحبت بإتجاه الأراضي المحتلة.

وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتتم متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.