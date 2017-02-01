خرق العدو الإسرائيلي لأراضٍ متحفظ عليها في خراج بلدة كفرشوبا - محلة عزرايين

الخميس, 30 تشرين الثاني 2017

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه الساعة 12.38، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها ثلاثة عناصر، على اجتياز خط الإنسحاب في خراج بلدة كفرشوبا - محلة عزرايين ، داخل أراضٍ متحفظ عليها لبنانياً، حيث أقدم العناصر على مراقبة وتصوير أشغال تقوم بها بلدية البلدة المذكورة، ثم غادروا الساعة 13.00 باتجاه الأراضي المحتلة.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.