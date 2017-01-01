خطوات واثقة في مسيرة الاحتراف

إعداد: الرقيب أول كرستينا عباس

بدأ شادي ابن النقيب الإداري مالك العنداري مسيرته الرياضية في لعبة الـkick-boxing منذ سبع سنوات، استطاع خلالها إحراز ألقاب عديدة محلية وعالمية، كلّلها بلقب Arabian Combat Sports (ACS) للمحترفين عن وزن 55 كلغ ضمن فئته العمرية، وتعتبر هذه المسابقة هي البطولة الاحترافية الأولى في مسيرة ابن الستة عشر عامًا.

تأثّره الكبير بأفلام البطل والممثل العالمي "جان كلود فاندام"، بالإضافة إلى عدد من الأسماء المحلية التي لمعت في لعبة الـ kick-boxing ومن بينهم مدربه فراس عبيد، كان دافعه للانطلاق. التحق بناديGold Gym في عمر التسع سنوات، وأظهر شغفًا وانضباطًا وجديةً في التدريب وسرعةً في تعلّم التقنيات. قرّر مدرّبه إشراكه في بطولة لبنان للفئة العمرية 8-12 سنة آنذاك عن وزن 25 كلغ في أسلوب الـlight contact، فأحرز البطولة ونال أول ميدالية ذهبية في مسيرته.

أمّا آخر إنجازاته وأهمها فكان إحرازه اللقب في بطولة ACS للمحترفين والتي تُعدّ خطوته الأولى في المستوى الاحترافي للعبة. "كنت قد انقطعت عن التمارين لمدة تفوق الشهرين بسبب إصابة في قدمي اليسرى. وحين أبلغني المدرب بإمكانية المشاركة، شعرت بالحماسة لأنّ البطولة كانت منقولة على شاشات التلفزة وهي بالأصل تتضمن نزالات لا تكون مدرَجة في جميع بطولات اللعبة"، يقول شادي. ويؤكّد: "مستوى التحدي كان مرتفعًا حيث لم يكن أمامي سوى 20 يومًا للتدرّب في ظروف مناخية صعبة". تدرّج في التمارين من جولة واحدة إلى أكثر من ثلاث في اليوم، اتّبع حمية غذائية مناسبة، وكانت النتيجة فوزه رغم أنّ لخصمه خبرة كبيرة في اللعبة.

في الرياضة ربحٌ أكيد!

اكتسب شادي الكثير من ممارسته الرياضة، وهو يعتبر أنّ لا خسارة فيها أبدًا "فحتى عدم فوزي بمباراة ما يجعلني أربح الكثير..." أمّا والده النقيب الإداري مالك العنداري فيلفت إلى افتخار الأسرة بابنها وتشجيعها له، ما أعطاه دافعًا أقوى لإحراز المزيد من التقدم. وهو يؤكد: "الرياضة ليست ربحًا أو خسارة بل هي رياضة الروح والفكر قبل العضلات".

محليًا وعالميًا

قبل أن يخطو شادي العنداري خطوته الاحترافية الأولى، كانت له إنجازات على الصعيدَين المحلّي والعالمي. محليًا في رصيده: بطولة لبنان في لعبة الـkick-boxing K1 عن فئة 15-17 سنة وزن 55 كلغ، بطولة لبنان وكأس لبنان وجبل لبنان عدة مرات...

وعلى الصعيد العالمي، فاز ببطولة Arabian Combat Sports ACS للمحترفين (وزن 55 كلغ) العام الحالي، وبطولة آسيا المفتوحة (وزن 35 كلغ) في العام 2019، وبطولة العالم (وزن 35 كلغ) في العام 2018، وبطولة آسيا والبحر المتوسط (وزن 30 كلغ) في العام 2017.