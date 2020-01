خطوة على طريق الطموح!

إعداد: ندين البلعة خيرالله

هي خطوة حقّقها الملازم أول المغوار نضال الحسنية من فوج المغاوير على طريق التحليق عاليًا في طموحه وحلمه بتسلّق الـEverest أعلى قمم العالم (٨٨٤٨ مترًا). فقد استطاع إنجاز أحد أصعب الشروط التي تؤهّله لتسلّق هذه القمة إذ وصل إلى ارتفاع يتخطى ستة آلاف متر، وذلك بعد أن تابع دورة High Altitude and Mountain Warfare Course في النيبال التي اختُتمت بتسلّق Chulu West وهي واحدة من أعلى قمم سلسلة جبال الهملايا.

شارك في الدورة ١٤ عسكريًا من الوحدات الخاصة من الدول الآتية: الهند، أميركا، لبنان، كوريا الجنوبية، ميانمار، المالديف، بنغلادش، الصين، سريلانكا والمكسيك. هؤلاء تسلّحوا بالمهارات المُكتسبة من الدورات المتقدمة في القتال الجبلي، وهذه المهارات، بالإضافة إلى المؤهلات الجسدية والنفسية والقتالية العالية، هي الشرط الأساسي لتأهيلهم لمتابعة هذه الدورة.

اكتشاف وتقنيات

تُعتبر دورة High Altitude and Mountain Warfare Course من أصعب الدورات في القتال الجبلي وهي تهدف إلى التمرّس في قيادة مجموعة واكتشاف الجبال والقمم الجديدة Expedition، بالإضافة إلى التمرّس في تسلّق الجليد، وتقنيات القتال الجبلي والتعامل مع الانهيارات الثلجية.

«هي دورة تتّسم بالخطورة، ولكنّنا استطعنا اجتيازها بفضل التعاون بيننا كمتدرّبين وما يتوافر لنا من تقنيات وعتاد»، يقول الملازم أول الحسنية.

مراحل وتحديات

انقسمت الدورة إلى ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: ركّزت على التأقلم مع المرتفعات Acclimatization، وتضمّنت تمارين سير لمدة ٤ أيام في الجبال لمسافات ناهزت الـ٧٠ كلم يوميًا، وصولًا إلى قاعدة Jomsom العسكرية. في هذه القاعدة نفّذ المتدربون دروسًا وتمارين تسلّق صخور وهبوطًا بالحبال، فضلًا عن الركض مع وزن ١٠-١٥ كلغ على الظهر. كما تابعوا دروسًا في مجال العقد والحبال، والإخلاء الصحي، والإسعافات الأولية في الجبال، والتعايش مع الطبيعة في المناطق الجبلية، وخضعوا في نهايتها لاختبارات في هـذه المهـارات.

- المرحلة الثانية: KEISANG Phase انتقل المتدرّبون إلى منطقة على ارتفاع ٤٠٠٠ متر، للتأقلم مع المرتفعات والضغط، وتقنيات القتال الجبلي الشتوي. تعرّف المتدرّبون في هذه المرحلة أيضًا على أكبر بحيرات العالم وأعلاها Tilicho Lake (ارتفاع ٤٩١٩ متر وقطر ٤,٨ كلم). ثم خضعوا لاختبار في مجال العقد والحبال والركض مع وزن، وعادوا بعدها سيرًا إلى القاعدة العسكرية في Jomsom، حيث خضعوا لاختبار خطي.

- المرحلة الثالثة: انتقل المتدرّبون سيرًا من Jomsom إلى الـBase Camp على ارتفاع ٤٨٠٠ متر مرورًا بـ Thorong La Passe على ارتفاع ٥٤١٦ مترًا. في هذه النقطة، نفّذ المتدربون مخيمًا آخر للتأقلم والتعايش مع الطبيعة والتدرب على تسلّق الجليد، على مدى ١٢ يومًا، حيث انخفضت الحرارة إلى ما دون الخمس درجات. ومنها انتقلوا إلى الـHigh Camp حيث باتوا ليلتهم وتجهّزوا للانطلاق في اليوم التالي إلى قمة Chulu West مستخدمين التقنيات اللازمة، ومواجهين التحديات الطبيعية ليصلوا إلى ارتفاع ٦١٤٨ مترًا من هذه القمة، ومنها عادوا سيرًا إلى Jomsom.

وبذلك يكون الملازم أول حسنية أحد الذين رفعوا اسم لبنان ورايته عاليًا في العالم، كأول لبناني يتسلّق قمة Chulu West وهي واحدة من أصعب القمم وأكثرها تقنيةً One of the most technical peaks. وهو ثاني ضابط في الجيش اللبناني يتسلّق على ارتفاع يتخطّى ٦١٠٠ متر بعد رفيقه الملازم أول المغوار رامي الحويّك الذي تابع الدورة نفسها في العام ٢٠١٨ متسلّقًا قمة Thorong على ارتفاع مماثل.