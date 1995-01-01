دخول العدو الإسرائيلي إلى أراضٍ متحفظ عليها في خراج بلدة العديسة

الخميس, 19 كانون الثاني 2017

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أقدم عناصر من العدو الإسرائيلي ليلاً على اجتياز السياج التقني، والدخول إلى أراضٍ متحفظ عليها في خراج بلدة العديسة - مرجعيون لمسافة حوالى 100 متر، حيث قاموا بإزالة ساتر ترابي كان موضوعاً في المكان من قبل البلدية المذكورة.

اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات الميدانية المناسبة، فيما تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.