دراسات حول المزايا الصحية والعلاجية للشاي بأنواعه المختلفة

إعداد: الملازم رومل شلهوب

بيّنت دراسات طبية أن للشاي فوائد ومزايا صحية وعلاجية كثيرة. هنا أبرز ما جاء في هذه الدراسات.

تأثير "الشاي" على القلب

أثبتت دراسات طبية بجامعة بوسطن الأميركية أن شرب "الشاي الأسود" يومياً من شأنه أن يحسن من صحة شرايين القلب، ولوحظ أن الحالة الصحية لمرضى القلب الذين شربوا أربعة أكواب من الشاي الأسود يومياً لمدة شهر، شهدت تحسناً كبيراً. إن تنشيط الدورة الدموية يزيد توسع الشرايين بمقدار 13% عند الأصحاء، و6% عند مرضى القلب، ولكنه زاد عند هؤلاء المرضى ليصل الى 10% بعد تناولهم الشاي، وهذا التحسن كان مشابهاً للتحسنات الناجمة عن العقاقير الخافضة للكولسترول والرياضة وحتى فيتامين "سي".

تقوية العظام

كشفت دراسات طبية عن ان شرب الشاي لوقت طويل يفيد العظام ويقويها. ووجد الباحثون في تايوان أن الأشخاص الذين يواظبون على شرب الشاي لأكثر من عشر سنوات، يتمتعون بكثافة عظمية كلية أعلى بنسبة ست في المائة من الأشخاص الذين لا يشربونه بانتظام. وقد لاحظوا أن هذه الفوائد ظهرت بشكل واضح عند من شربوا كوبين يومياً من الشاي الأسود أو الأخضر لمدة ست سنوات على الأقل. وأوضح العلماء التايوانيين أن الشاي يحتوي على عنصر الفلورايد ومركبات كيميائية تعرف باسم "فلافونويد" التي تضم المشتقات النباتية الشبيهة بالإستروجين، وهما مهمان في تقوية العظام. وقد أكد الخبراء أهمية هذه الإكتشافات، لا سيما بعد أن أظهرت الإحصاءات أن حوالى نصف الأميركيين ممن يتجاوزون سن الخمسين، مصابون بمرض هشاشة وترقق العظام وانخفاض الكتلة العظمية، الأمر الذي يزيد خطر تعرضهم للكسور.

الشاي يحد من انتشار الإيدز

اكتشفت دراسة يابانية أن الشاي يمكن أن يثبط انتشار الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . وقال باحثون يابانيون أن من شأن هذه النتائج العملية أن تبشر بطريقة جيدة لمكافحة الإصابة بفيروس "HIV" المسبب للإيدز، بالحيلولة دون انتشاره في أنحاء الجسم. ومن المعروف أن الأدوية الحالية التي تستهدف الفيروس تركز على مكافحة الإصابة بعد انتشارها. وتوصل العلماء الى وجود مركب يشار إليه اختصاراً بـ"A.G.C.G" وهو عنصر يعتقد أنه يحتوي على معظم الفوائد الصحية للشاي الأخضر، ويلتصق بسرعة بالمسالك التي يستخدمها فيروس الإيدز في مهاجمة خلايا الجسم، والأبحاث ما تزال جارية.

الشاي الأخضر يخفف خطر الإصابة بسرطان البروستات

الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر يخفف من خطر الإصابة بسرطان البروستات، هذه النتيجة توصل إليها باحثون صينيون بعد مقارنة حالات 130 صينياً مصابين بسرطان البروستات مع274 آخرين لا يعانون من هذا المرض. وأظهرت النتيجة أن خطر الإصابة بسرطان البروستات يتراجع ثلاث مرات لدى الرجال الذين يشربون الشاي يومياً مقارنة مع الرجال الذين لا يشربونه. وأظهرت الدراسة أن فوائد الشاي ضد السرطان ترتفع مع ارتفاع كميات الاستهلاك ومدته، لكن حتى الأشخاص الذين يشربون الشاي بكميات صغيرة يستفيدون أيضاً. الى ذلك كانت تجربة أجراها الباحثون أنفسهم العام الماضي توصلت الى أن استهلاك الشاي يؤدي الى تراجع خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء.

الشاي بجميع أنواعه يقلل خطر تسوّس الأسنان

أظهرت دراسة طبية جديدة أن محبي الشاي أقل عرضة للإصابة بتجاويف الأسنان وحالات التسوس من الأشخاص الذين لا يحبون هذا المشروب. ووجد الباحثون أن حالات تسوّس الأسنان وتشكل التجاويف المرضية فيها كانت أقل عند الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر أو الأسود. ويحتوي الشاي بجميع أنواعه على أشكال مختلفة ومتعددة من المواد الكيميائية الطبيعية ذات الخصائص الصحية والعلاجية، منها مركبات "بوليفينول" التي كشفت الدراسات عن آثارها الوقائية في الأسنان، فضلاً عن غناه بعنصر الفلورايد المفيد للثة.

وقد أجرى الباحثون العديد من الدراسات التي تقيّم آثار الشاي على تجاويف الأسنان باستخدام 3 الى 5 أكواب منه يومياً. وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الأطفال أن شرب كوب واحد من الشاي الأخضر بعد وجبة الطعام مباشرة، قلل ظهور التجاويف السنية، في حين بيّنت دراسة أخرى أن غسل الفم بالشاي الأخضر الصيني مع تنظيف الأسنان، قلل أيضاً تشكل طبقات البليك وحفر الأسنان.