دعوة المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم

الخميس, 16 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

مع تداول أخبار حول التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، لحين دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما تدعو إلى عدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك تُشدّد على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم، وتوخّي الحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عنها.