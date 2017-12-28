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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية حملة تحريج في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني
الجمعة, 16 شباط 2018
تتشرف قيادة الجيش بدعوتكم إلى تغطية وقائع حملة تحريج عدد من المناطق اللبنانية بنحو 5000 شتلة من الأصناف الحرجية المحلية المنشأ، والتي ستتم في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (Cimic)، وبالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان( LRI) وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية( USAID)، وذلك اعتباراً من 19 / 2 /2018 ولغاية 21 / 2 / 2018.
المناطق التي ستشملها عملية التحريج:
- البقاع: مدوخا ومجدل بلهيص.
- جبل لبنان: نيحا / الشوف.
- الشمال: المنية.
- عكار: منجز.
ملاحظة: لمزيد من الاستفسار عن تواقيت وأمكنة التجمع الخاصة بحملة التحريج، الاتصال بالضابط المنسّق على رقم الهاتف 650692 / 70.