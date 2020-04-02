دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية عملية توزيع حصص غذائية في المناطق اللبنانية كافة

الاثنين, 18 أيار 2020

تدعو قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه من يرغب من وسائل الإعلام، إلى تغطية وقائع عملية توزيع (10000) حصة غذائية كهبة مقدَّمة من الهيئة العليا للإغاثة للعائلات المحتاجة في المناطق اللبنانية كافة، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC)، وفقاً لما يلي: