دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية قداس سنوي بمناسبة عيد الأم

الجمعة, 24 آذار 2023

تدعو قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع القداس السنوي الذي تقيمه جمعية جاد ــ شبيبة ضد المخدرات بمناسبة عيد الأم، بمشاركة عدة طوائف لبنانية وبحضور فعاليات وشخصيات سياسية وعسكرية بموافقة من نيافة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وبحضور ممثل عن العماد قائد الجيش وعائلات العسكريين الشهداء الذين استشهدوا في مواجهة عصابات وتجار المخدرات.