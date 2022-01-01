دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية نشاطات اليوم الختامي من المخيم التدريبي لطلاب عدد من المدارس في الكلية الحربية

الأربعاء, 29 حزيران 2022

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الاعلام الى تغطية نشاطات اليوم الختامي من المخيم التدريبي الذي أقيم في الكلية الحربية لطلاب الصفين الأول والثاني ثانوي في عدة مدارس وثانويات. استمر المخيم لمدة 4 أيام، وتم خلاله إطلاعهم على نشاطات الكلية وتدريباتها وشروط الانتساب إليها، وتعريفهم إلى عملها لتعزيز القدرات القيادية الشابة لديهم. بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للوحدات العسكرية.

- المكان: الكلية الحربية – الفياضية.

- الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 30 / 6 /2022، الساعة 7.30.



لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 162405 /03.