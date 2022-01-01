دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية نشاطات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الخميس, 01 كانون الأول 2022

لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تدعو قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه من يرغب من وسائل الاعلام الى تغطية نشاطات لدعم مصابي الألغام وعائلاتهم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية وبدعم من السفارة الهولندية في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، وفقاً لما يلي: