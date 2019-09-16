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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وحضور وقائع الدورة الـ28 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب في لبنان
برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، تنظم الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب الدورة السنوية الـ28 في لبنان، خلال الفترة الممتدة من 16 / 9 / 2019 ولغاية 19 / 9 / 2019 ضمناً. تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بدعوتكم لحضور وتغطية نشاطات الدورة التي ستقام في:
- المكان: فندق مونرو - بيروت.
- الزمان: الافتتاح بتاريخ 16/9/2019 الساعة 8.30.
- الاختتام بتاريخ 19 / 9 / 2019 الساعة 8.30.
- ملاحظة: لمزيد من الاستفسار الاتصال على رقم الهاتف 613442 / 03
- برنامج حفل الافتتاح بتاريخ 16 / 9 / 2019:
|
الساعة
|
النشاط
|
9.00
|
انتهاء وصول المدعوين
|
9.15
|
النشيد الوطني اللبناني
|
9.20
|
تلاوة القرآن الكريم
|
9.25
|
نشيد الإتحاد العربي لقدماء القوى المسلحة وضحايا الحرب
|
9.30
|
كلمة رئيس الدورة اللواء المتقاعد عثمان عثمان رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة
اللبنانية
|
9.35
|
كلمة الفدرالية العالمية للمحاربين القدماء
|
9.45
|
كلمة ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية
|
9.55
|
كلمة رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
|
10.05
|
كلمة راعي الدورة العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني
|
10.15
|
حفل كوكتيل
|
10.45
|
إختتام الجلسة الافتتاحية والتقاط الصور التذكارية