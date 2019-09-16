دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وحضور وقائع الدورة الـ28 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب في لبنان

الخميس, 12 أيلول 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، تنظم الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب الدورة السنوية الـ28 في لبنان، خلال الفترة الممتدة من 16 / 9 / 2019 ولغاية 19 / 9 / 2019 ضمناً. تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بدعوتكم لحضور وتغطية نشاطات الدورة التي ستقام في:

المكان: فندق مونرو - بيروت.

فندق مونرو - بيروت. الزمان: الافتتاح بتاريخ 16/9/2019 الساعة 8.30.

الافتتاح بتاريخ 16/9/2019 الساعة 8.30. الاختتام بتاريخ 19 / 9 / 2019 الساعة 8.30.

ملاحظة: لمزيد من الاستفسار الاتصال على رقم الهاتف 613442 / 03

لمزيد من الاستفسار الاتصال على رقم الهاتف 613442 / 03 برنامج حفل الافتتاح بتاريخ 16 / 9 / 2019: