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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر دولي بعنوان " مؤتمر أمن الحدود والمنشأت الحيوية Border and vital installations security
السبت, 27 أيار 2023
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر دولي مشترك يقيمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وشركة سيغما بعنوان " مؤتمر أمن الحدود والمنشأت الحيوية Border and vital installations security وبحضور شخصيات سياسية وأمنية ودبلوماسية وأكاديمية. وذلك وفقاً لما يأتي:
- المكان: فندق المتروبوليتان – سن الفيل.
- الزمان:
-افتتاح المؤتمر: بتاريخ 30 / 5 / 2023 الساعة 8.00 صباحاً.
-وقائع جلسات المؤتمر بتاريخي 30 و 31 / 5 / 2023 اعتباراً من الساعة8.00 ولغاية الساعة 16.00.
- ملاحظة: لتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405 / 03، قبل 29 /5 / 2023.