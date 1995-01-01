دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر دولي بعنوان " مؤتمر أمن الحدود والمنشأت الحيوية Border and vital installations security

السبت, 27 أيار 2023

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر دولي مشترك يقيمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وشركة سيغما بعنوان " مؤتمر أمن الحدود والمنشأت الحيوية Border and vital installations security وبحضور شخصيات سياسية وأمنية ودبلوماسية وأكاديمية. وذلك وفقاً لما يأتي:

المكان: فندق المتروبوليتان – سن الفيل.

فندق المتروبوليتان – سن الفيل. الزمان:

-افتتاح المؤتمر: بتاريخ 30 / 5 / 2023 الساعة 8.00 صباحاً.

-وقائع جلسات المؤتمر بتاريخي 30 و 31 / 5 / 2023 اعتباراً من الساعة8.00 ولغاية الساعة 16.00.