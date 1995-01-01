دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر دولي بعنوان " مؤتمر أمن الحدود والمنشأت الحيوية Border and vital installations security

السبت, 27 أيار 2023

 تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر دولي مشترك يقيمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وشركة سيغما بعنوان " مؤتمر أمن الحدود والمنشأت الحيوية Border and vital installations security  وبحضور شخصيات سياسية وأمنية ودبلوماسية وأكاديمية. وذلك وفقاً لما يأتي:

  • المكان: فندق المتروبوليتان – سن الفيل.
  • الزمان:

                   -افتتاح المؤتمر: بتاريخ 30 / 5 / 2023 الساعة 8.00 صباحاً.

                   -وقائع جلسات المؤتمر بتاريخي 30 و 31 / 5 / 2023 اعتباراً من الساعة8.00 ولغاية الساعة 16.00.

  • ملاحظة: لتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405 / 03، قبل 29 /5 / 2023.