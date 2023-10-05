دعوة وسائل الإعلام إلى جولة ميدانية على الحدود الشمالية

الثلاثاء, 03 تشرين الأول 2023

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بدعوة وسائل الإعلام إلى جولة ميدانية على الحدود الشمالية، يتخللها عرض إيجاز حول أعمال التسلل غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية من قبل النازحين السوريين، والإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحد منه، والحاجات الضرورية لتعزيز هذه الإجراءات.



- مكان الانطلاق: ثكنة سيمون شاهين شدرا- عكار (قيادة فوج الحدود البرية الأول).

- الزمان: الخميس 5/ 10/ 2023 الساعة 10.00.

ملاحظة: لتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق حتى تاريخ 4/ 10/ 2023 الساعة 18.00 على رقم الهاتف 162405/ 03