دعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية سباق الجيش لمسافة 10 كلم

الجمعة, 26 أيلول 2025

برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوتكم إلى حضور وتغطية "سباق الجيش" لمسافة 10 كلم، بمشاركة عدائين من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية ضمن الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتلامذة من الجامعات والمدارس اللبنانية وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.

• المكان: بيروت – أمام النادي العسكري المركزي في المنارة.

• الزمان: يوم الأحد الواقع فيه 28 /9 /2025 اعتبارًا من الساعة 6.45 ولغاية الساعة 9.30.

• المسلك: انطلاقًا من النادي العسكري المركزي – أوتيل فينيسيا – مرفأ بيروت، والعودة عبر طريق البيال – الزيتونة باي – النادي العسكري المركزي.

• ملاحظة: للتنسيق وتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 764817/ 71