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دعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية نشاطات رياضية لمناسبة عيد الاستقلال للعام 2022 في مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي العسكري
تعلن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، عن إقامة نشاطات رياضية بمناسبة عيد الاستقلال للعام 2022، بمشاركة رياضيين من الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وعناصر من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وذلك في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 17/11/2022، لذا تدعو هذه القيادة من يرغب من وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع هذا النشاط، وفقاً للبرنامج الآتي:
|
نوع النشاط
|
التوقيت
|
تمركز المشاركين في ملعب مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي العسكري
|
8.45
|
دخول الفرق المشاركة
|
8.55
|
وصول ممثل العماد قائد الجيش وإعطاء الإذن ببدء النشاطات
|
9.00
|
لقاء مصارعة (فريق الجيش للمصارعة ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للمصارعة)
لقاء جودو( فريق الجيش للجودو ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للجودو)
|
9.10
|
عرض تايكواندو (عناصر الكتيبة الكورية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو عناصر فريق الجيش للتايكواندو)
|
10.10
|
لقاء كرة اليد (فريق الجيش لكرة اليد وفريق من الأجهزة الأمنية أو الأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني لكرة اليد)
|
11.00
|
لقاء كرة السلة (فريق الجيش لكرة السلة ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني لكرة السلة)
|
11.40
|
لقاء كرة القدم للصالات (فريق الجيش لكرة القدم للصالات ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني لكرة القدم)
|
12.20