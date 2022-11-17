دعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية نشاطات رياضية لمناسبة عيد الاستقلال للعام 2022 في مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي العسكري

الأربعاء, 16 تشرين الثاني 2022

تعلن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، عن إقامة نشاطات رياضية بمناسبة عيد الاستقلال للعام 2022، بمشاركة رياضيين من الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وعناصر من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وذلك في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 17/11/2022، لذا تدعو هذه القيادة من يرغب من وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع هذا النشاط، وفقاً للبرنامج الآتي: