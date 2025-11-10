دعوة وسائل الإعلام إلى مؤتمر المنتدى العاشر للأعمال المتعلقة بالألغام

الاثنين, 10 تشرين الثاني 2025

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوة وسائل الإعلام إلى مؤتمر المنتدى العاشر للأعمال المتعلقة بالألغام الذي يقيمه المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بدعم من سفارتَي الاتحاد الأوروبي والمملكة الهولندية، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

•المكان: فندق فينيسيا – بيروت.

•الزمان: يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 /11 /2025 الساعة 9:00.

•ملاحظة: للتنسيق وتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 240053/ 03.