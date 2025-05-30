دعوة وسائل الإعلام إلى مؤتمر حول إدارة الأزمات في القطاع الصحي

الجمعة, 30 أيار 2025

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوة وسائل الإعلام إلى مؤتمر برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقيمه الطبابة العسكرية وجامعة البلمند، تحت عنوان "إدارة الأزمات في القطاع الصحي"، وذلك بمشاركة فاعليات طبية ونقابية وجامعية وسياسية واقتصادية.

• المكان: جامعة البلمند قلحات – الكورة – قاعة الزاخم.

• الزمان: يوم الثلاثاء الواقع فيه 3 /6 /2025 الساعة 8:00.



• ملاحظة: للتنسيق وتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405 /03.