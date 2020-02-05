دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في مدينة طرابلس

الاثنين, 23 آذار 2020

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو /300/ حصة غذائية على عائلات محتاجة، مقدمة هبة من غرفة التجارة والصناعة في مدينة طرابلس، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC)، وفقاً لما يلي:


-   مكان وتاريخ التوزيع:
-   التبانة، جبل محسن وضهر المغر بتاريخ 23/ 3/ 2020 الساعة9.00.
-   الحارة البرانية، باب الرمل والميناء بتاريخ 24/ 3/ 2020 الساعة9.00.


•    ملاحظة:  لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 254438/ 03

 