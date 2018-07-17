دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في منطقة البقاع

الاثنين, 16 تموز 2018

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو /500/ حصة غذائية في منطقة البقاع، مقدمة كهبة من جمعية Spirit of America بالتنسيق مع وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية في لبنان (CMSE)، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC في الجيش وفقاً لما يلي:

التاريخ المكان 17/7/2018 رأس بعلبك القاع 18/7/2018 القصر وادي فيسان 20/7/2018 الكواخ الشربين 21/7/2018 الهرمل الشواغير

• ملاحظة: لتنسيق التغطية الإعلامية في ما يتعلق بالزمان والمكان، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 108886/ 03 .