دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في منطقة البقاع

الاثنين, 16 تموز 2018

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو /500/ حصة غذائية في منطقة البقاع، مقدمة كهبة من جمعية Spirit of America بالتنسيق مع وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية في لبنان (CMSE)، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC في الجيش وفقاً لما يلي:

 

التاريخ

المكان

17/7/2018

رأس بعلبك

القاع

18/7/2018

القصر

وادي فيسان

20/7/2018

الكواخ

الشربين

21/7/2018

الهرمل

الشواغير
 

 

• ملاحظة:  لتنسيق التغطية الإعلامية في ما يتعلق بالزمان والمكان، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 108886/ 03 .

 