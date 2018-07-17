- En
- Fr
- عربي
دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في منطقة البقاع
الاثنين, 16 تموز 2018
تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو /500/ حصة غذائية في منطقة البقاع، مقدمة كهبة من جمعية Spirit of America بالتنسيق مع وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية في لبنان (CMSE)، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC في الجيش وفقاً لما يلي:
|
التاريخ
|
المكان
|
17/7/2018
|
رأس بعلبك
|
القاع
|
18/7/2018
|
القصر
|
وادي فيسان
|
20/7/2018
|
الكواخ
|
الشربين
|
21/7/2018
|
الهرمل
|
الشواغير
• ملاحظة: لتنسيق التغطية الإعلامية في ما يتعلق بالزمان والمكان، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 108886/ 03 .