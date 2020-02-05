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دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في منطقة الشمال
الاثنين, 30 آذار 2020
تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو /1000/ حصة غذائية على عدد من العائلات في منطقة الشمال، مقدمة هبة من مؤسسة كارفور Carrefour، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC، وفقاً لما يلي:
• مكان التوزيع: عكار، طرابلس والكورة.
• الزمان: يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 31 / 3 /2020 و1 / 4 /2020 اعتباراً من الساعة 10.00.
• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 254438 /03