دعوة وسائل الإعلام لتغطية مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الدفاع الوطني

الخميس, 22 تشرين الأول 2020

تدعو قيادة الجيش – مديرية التوجيه وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بهدف شرح آلية توزيع المساعدات المالية على أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت.



الزمان: الجمعة 23 /10/ 2020، الساعة 11,00

المكان: قاعة العماد نجيم - وزارة الدفاع الوطني.

• ملاحظة: تسهيلاً للعمل والتغطية، يرجى الحضور قبل نصف ساعة من بدء المؤتمر والاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405/ 03 .