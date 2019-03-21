دعوة وسائل الإعلام لحضور وتغطية رماية جوية في حامات

الأربعاء, 10 نيسان 2019

 تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وحضور رماية جوية بواسطة المذنبات نوع APKWS عيار 70 ملم الموجهة بالليزر، حيث تكمن أهمية الرماية في اختبار القدرة على التكامل بين الطائرتين نوع  A-29 Super Tucano & Cessna Caravan  ووحدات المناورة، لإصابة الأهداف بدقة متناهية.

 

•    المكان: حقل رماية حنوش - حامات.
•    الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 11 /4 /2019 الساعة 11.00.

 

•    ملاحظة: لمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف  988966/ 70

 