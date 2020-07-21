دعوة وسائل الإعلام للقيام بجولة في مرفأ بيروت

الجمعة, 07 آب 2020

تدعو قيادة الجيش – مديرية التوجيه، جميع الوسائل الإعلامية إلى انتداب من تراه مناسباً من الإعلاميين (على أن لا يتجاوز العدد ثلاثة أشخاص لكل وسيلة إعلامية) للقيام بجولة داخل بقعة الإنفجار في مرفأ بيروت للإطلاع على مجريات أعمال البحث والإنقاذ وإزالة الأضرار، مع إمكانية النقل المباشر خلال الجولة .

مكان تجمع الإعلاميين: قاعدة بيروت البحرية.

الزمان: السبت الواقع فيه 8 /8 /2020 الساعة 11.00.

ملاحظة: يرجى إرسال أسماء مندوبيكم عبر تطبيق الواتس أب على الرقم 588974 /03 .

