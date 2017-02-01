دعوة وسائل الاعلام الى تغطية الحفل الذي سيقام في قاعدة رياق الجوية لمناسبة تاهيل مركز التدريب

الاثنين, 27 آذار 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية الحفل الذي سيقام لمناسبة بدء الأعمال بإعادة تأهيل مركز تدريب أفواج الحدود البرية في قاعدة رياق الجوية، بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويحضره كل من مفوض شؤون سياسات الحوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي السيد Johannes HAHN ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة Christina Lassen وممثلون عن منظمات دولية وسفارات، إلى جانب عددٍ من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية.



- المكان: قاعدة رياق الجوية.



- الزمان: يوم الثلاثاء الواقع فيه 28 /3 /2017 الساعة 8.30.

• ملاحظة: يحضر الاعلاميون الى المكان المذكور ما بين الساعة 7.30 والساعة 8.00.