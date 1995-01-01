دعوة وسائل الاعلام لتغطية حفل افتتاح ملعب في بعل الدراويش - طرابلس

الثلاثاء, 17 كانون الثاني 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع حفل افتتاح ملعب كرة قدم في محلة بعل الدراويش – طرابلس، والذي جرى تأهيله بتمويل من دولة هولندا في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني ((CIMIC. يحضر الحفل شخصيات رسمية وروحية ورياضية واجتماعية.

المكان: محلة بعل الدراويش - طرابلس.

محلة بعل الدراويش - طرابلس. الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 19 /1/ 2017 الساعة 10.30.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف الخلوي: 877888 /71 .