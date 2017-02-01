دعوة وسائل الاعلام لتغطية حفل الافطار الذي تقيمه مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري لعائلات العسكريين الشهداء

الثلاثاء, 20 حزيران 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية حفل الإفطار الذي تقيمه مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، تكريماً لعائلات العسكريين الشهداء من منطقة الجنوب، في مناسبة شهر رمضان المبارك.