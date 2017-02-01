دعوة وسائل الاعلام لتغطية سباق الركض بمناسبة الذكرى السنوية لانشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية

الأربعاء, 01 آذار 2017

تدعو قيادة الجيش - مديرية التوجيه، وسائل الإعلام كافة إلى تغطية وقائع اليوم الرياضي في سباق الركض لمسافة 5 كلم، والذي سيقام بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، حيث سيشارك في السباق عداؤون من الجيش والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني وفوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إضافة إلى فرق من الاتحادات والجمعيات الرياضية والأهلية والجامعات والمدارس، والراغبين من أفراد عائلات العسكريين والمدنيين، ذكوراً وإناثاً، ممن تزيد أعمارهم عن السادسة عشرة سنة.



- الزمان: يوم الأحد الواقع فيه 5 /3 /2017، اعتباراً الساعة 7.30 صباحاً.



- المسلك: انطلاقاً من ثكنة ميلاد النداف – عمشيت، الطريق البحرية باتجاه جبيل، سرايا جبيل، مفرق ميناء جبيل، أوتيل أحيرام، الحديقة العامة على الطريق البحرية حيث نقطة الوصول.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 406230 /03.