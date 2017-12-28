دعوة وسائل الاعلام لتغطية ورشة عمل

الاثنين, 15 كانون الثاني 2018

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وحضور ورشة عمل تقام بالتعاون بين السفارة النروجية والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بهدف دعم لبنان في تطبيق التزاماته حول اتفاقية الذخائر العنقودية، ويشارك فيها عدد من سفراء الدول، وممثلون عن الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات العاملة في مجال العمليات الإنسانية للأعمال المتعلقة بالألغام.

• المكان: فندق Four Seasons - بيروت.



• الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه 17 /1 /2018 الساعة 9.00 صباحاً.