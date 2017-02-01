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دعوة وسائل الاعلام لتغطية وقائع احتفال عيد الجيش
الخميس, 13 تموز 2017
بمناسبة عيد الجيش، سيقام احتفال مركزي بتاريخ 1 / 8 / 2017 في الكلية الحربية – الفياضية، يرأسه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويتم فيه تقليد التلامذة الضباط المتخرجين سيوفهم.
لذا تدعو قيادة الجيش – مديرية التوجيه، وسائل الإعلام الراغبة في تغطية وقائع الاحتفال، إلى إيداع هذه المديرية وحتى تاريخ
27 / 7 / 2017 حداً أقصى ما يلي:
- لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، (مرفقة بصورة عن بطاقة الهوية أو إخراج القيد الإفرادي وصورتين شمسيتين).
- لائحة بأنواع السيارات المستخدمة في التغطية وأرقامها.
- لمزيد من الاستفسار: الاتصال على رقم الهاتف: 316655/ 70.