دعوة وسائل الاعلام لتغطية وقائع احتفال عيد الجيش

الخميس, 13 تموز 2017

بمناسبة عيد الجيش، سيقام احتفال مركزي بتاريخ 1 / 8 / 2017  في الكلية الحربية – الفياضية، يرأسه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويتم فيه تقليد التلامذة الضباط المتخرجين سيوفهم.
 

لذا تدعو قيادة الجيش – مديرية التوجيه، وسائل الإعلام الراغبة في تغطية وقائع الاحتفال، إلى إيداع هذه المديرية وحتى تاريخ
27 / 7 / 2017 حداً أقصى ما يلي:

 

  • لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، (مرفقة بصورة عن بطاقة الهوية أو إخراج القيد الإفرادي وصورتين شمسيتين).
     
  • لائحة بأنواع  السيارات المستخدمة في التغطية وأرقامها.

 

  • لمزيد من الاستفسار:  الاتصال على رقم الهاتف: 316655/ 70.