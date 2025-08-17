دهم محطات محروقات غير شرعية، وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة منها الانتماء إلى عصابة مسلحة

الأحد, 17 آب 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع – بعلبك، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صور المواطن (ع.ف.) لارتكابه جرائم مختلفة: الانتماء إلى عصابة مسلحة، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.