دهم منازل مطلوبين في بلدتَي جديتا وبريتال - البقاع وتوقيف مواطن وسوريَّين

الأربعاء, 12 حزيران 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11/6/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في بلدة جديتا - البقاع، وأوقفت السوريَّين (ح.ر.) و(خ.ج.) وضَبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين لإقدامهم على سلب مواطنين بقوة السلاح في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.ط.) وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية وعملات مزورة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.