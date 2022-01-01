- En
- Fr
- عربي
دهم منازل مطلوبين في بلدتَي حورتعلا واللبوة وحي الشراونة - بعلبك وتوقيف مواطنَين
الأحد, 09 حزيران 2024
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا وحي الشراونة – بعلبك، وأوقفت المواطن (ع.م.) لإقدامه على إطلاق النار وضَبطت كمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية.
كما دهمت وحدة أخرى منزل المواطن (خ.ر.) في بلدة اللبوة - بعلبك وأوقفته لافتعاله إشكالًا وتهديده المواطنين بقوة السلاح.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.