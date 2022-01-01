دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك

الأربعاء, 05 حزيران 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات عددًا من منازل تجار المخدرات في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت معدات لصناعة المخدرات وكمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر وأعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في المنطقة نفسها، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات إضافة إلى سيارتَين غير قانونيتَين.

سُلّمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.