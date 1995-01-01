دهم منازل مطلوبين وتوقيفهم لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات في منطقة المرح - الهرمل

السبت, 05 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 5 / 8 / 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المرح ــــ الهرمل منازل مطلوبين لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات، وأوقفت المواطنين (ع.ح.ع.) و(ع.م.ع.) و(ع.ع.)، وضبطت داخل المنازل كمية من المخدرات وأسلحة حربية وذخائر ومعدات لتصنيع المخدرات وعملة مزورة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.