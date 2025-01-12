دهم منازل مطلوبين وتوقيف شخصين في بلدة عرسال – البقاع

الأحد, 12 كانون الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 12 / 1 / 2025، وبعد توافر معلومات حول عمليات تجارة أسلحة ووجود مخزن في بلدة عرسال، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة رأس السرج – عرسال، وتم ضبط مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المتنوعة داخل منزل أحد المطلوبين. كما أوقفت في بلدة عرسال - البقاع المواطن (م.ر.) والسوري (ي.ب.) وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.