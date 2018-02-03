دهم منازل وتوقيف مطلوبين

الجمعة, 13 تموز 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قوة من مديرية المخابرات بتاريخه في محلة برج البراجنة، منازل عدد من المطلوبين، فأوقفت المدعو حسين حجازي المطلوب بجرم تعاطي المخدرات والاتجار بها، وضبطت كمية من حشيشة الكيف ومبلغاً من المال، والمدعو جعفر علي جعفر المطلوب بجرم إطلاق نار ولوجود عدة بلاغات توقيف صادرة بحقه.

كما أوقفت القوة المذكورة في محلة تحويطة الغدير المدعو خالد أحمد عواد المطلوب بجرم إطلاق نار والتسبب بمقتل شخص، بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة والمخدرات وتعاطيها.

أحيل الموقوفون مع المضبوطات على المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات.