دهم منزل مطلوب في بلدة ببنين - عكار

الثلاثاء, 15 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 14/ 6/ 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ي.ب) في بلدة ببنين – عكار لإقدامه على إطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت داخل المنزل عدداً من الهواتف الخلوية، وحواسيب وأسلحة حربية (رمانة يدوية – بندقيتي صيد، ذخائر مختلفة، مماشط) وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة (كابتاغون) وحشيشة الكيف وكمية من بذورها.

سُلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة وتجري المتابعة لتوقيفه.