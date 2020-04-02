دهم وتوقيف مطلوب في عرسال

الخميس, 18 حزيران 2020

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال منزل المدعو (ج.ح) وأوقفته مع عدد من الأشخاص، لترؤسه مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضدّ الجيش في عرسال وهو مطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة منها: تواصله مع إرهابيين، إطلاق النار باتجاه مواطنين، تجارة أسلحة حربية وسرقة سيارات. وقد عثر في منزله على نفق يمتد من داخل المنزل إلى خارجه، وبداخله أسلحة حربية وذخائر ومتفجرات.

سلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وبوشر التحقيق.