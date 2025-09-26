دورة متقدمة في مجال التعاون العسكري- المدني لعسكريين من مختلف وحدات الجيش، نظمتها مديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش بمشاركة فريق التدريب والتعاون الكندي في لبنان