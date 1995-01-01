دورية من الجيش تجبر دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

الأحد, 05 آذار 2023

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 5 / 3 /2023 بين الساعة 11.55 والساعة 12.00، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة.