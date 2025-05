دور التواصل الاستراتيجي في حماية الأمن القومي

إعداد: الرائد حسين حماده

Role of Strategic Communication in protecting National Security

Major Hussein Hamadeh

"National security" is a comprehensive concept with political, diplomatic, military, security, economic, and social dimensions. It can be described as the fact of manifesting the state's capabilities and measures to defend its sovereignty and protect its borders, territories, citizens (residents and abroad), economy, institutions, interests, identity, and values, aiming to achieve security, safety, and stability on all levels. On the other hand, the Strategy is the embodiment of the relationship between "idea and implementation", transitioning from current reality to a desired ultimate goal, in alignment with a specific and clear vision. Consequently, it is a "methodical" approach

expressed through plans, programs, projects, and activities that are prepared, coordinated, and implemented to achieve a final objective within a specific timeframe.

Therefore, a National Security Strategy (NSS), can be defined as a comprehensive conceptual framework through which the state highlights its priorities in protecting national security, its strategic orientations and objectives, defines its national interests, prepares the necessary means, and allocates the required resources to achieve them.

In this context, we noted that to enhance the chances of achieving the objectives of National Strategies, a strategy for Strategic Communication (StratCom) must be developed. We also pointed out that the need to analyze national security issues requires a cohesive structure with appropriate authorities, andfor this reason, states

have established advisory bodies, often linked to the head of the executive authority, commonly referred to as the National Security Council (NSC) or similar titles.

Communication is the exchange of Meanings through the exchange of information, ideas, and emotions among individuals using a shared system of symbols. This occurs through an interactive reciprocal process by which messages are transmitted from a sender to a targeted recipient. Political Communication is the process of using language and symbols by presidents, officials, politicians, parties, media, and citizens to create intended or unintended effects on political perceptions, attitudes, and behaviors of states, groups, and individuals, or the policies and stances of a particular state, public opinion, or community. On the other hand, Strategic Communication is defined as the systematic planning of goals, policies, and activities related to the flow of information within the organization, and towards its external environments. This concept is executed by Strategic Communicators and StraCom Practitioners. These individuals master the art of crafting messages and delivering them to audiences.

Since relations among states are based on power, interests, and communication, and since power has instruments that are used to achieve these interests and protect national security, the official governmental strategic communication is considered one of the instruments of national power, and specifically one of the "Soft Power" instruments. It supports the government and its agencies in communicating and interacting with targeted audiences domestically and internationally, in line with the national vision and ethical values. This process enhances the state’s opportunities to achieve its strategic objectives and national interests and protects its national security. To do so, StratCom plays a vital role in influencing local, regional, and international public opinion, enhances the state’s efforts to promote its positive image abroad, and also contributes to influencing the behavior, approaches, and foreign policies of other states regarding specific issues and crises. Moreover, it enables a state to gain the support and endorsement of another state, a group of states, or international organizations.

Based on the above, we highlight the importance of developing a National StratComStrategy by defining it as a comprehensive approach built on the principle of the deliberate and coordinated use of official, governmental, and national communication tools, in both the public and private sectors. Its purpose is to highlight the state’s positive image, protect its reputation, and enhance the opportunities to achieve its strategic objectives and national interests by delivering the national narrative vision, influencing the targeted audience, and countering adversarial communication strategies and narratives.